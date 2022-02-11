Экономист назвала способ выйти на пенсию раньше срока

Выйти на пенсию в 60 лет можно со страховым стажем 37 лет. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Выйти на пенсию в 60 лет можно со страховым стажем 37 лет. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Некоторые россияне имеют право выйти на пенсию раньше положенного срока. Об этом напомнила доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.

Речь идет о «старом» пенсионном возрасте, то есть 60 лет для мужчин и 55 для женщин. По словам эксперта, выйти на пенсию по достижении этого срока можно при наличии страхового стажа не менее 42 и 37 лет, соответственно.

Экономист объяснила в беседе с агентством «Прайм», что в этом случае страховая пенсия по старости назначается ПФР на 24 месяца раньше, чем принято в настоящее время.

Сорокина добавила, что прежний возраст для выхода на пенсию остался у большинства россиян, которые имеют право на досрочное назначение пенсии. К ним, например, относятся граждане, работающие в тяжелых, опасных и вредных условиях труда.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что законопроект об индексации пенсий военных на 8,6% внесли в Госдуму.

Напомним, с 1 февраля 2022 года россияне могут столкнуться с ростом цен на некоторые продукты питания. Так, на 19% может подняться стоимость печенья и бисквитов, на 9% должны вырасти цены на шоколад. Жвачка и леденцы подорожают на 6%, а на 6% повысится стоимость жвачки и леденцов. Также анонсировано повышение цен в ближайшее время и на торты, пирожные, зефир, вафли, мармелад. Стоимость хлебобулочных изделий в среднем увеличится на 30%.