Сын Жириновского впервые прокомментировал состояние отца

Бывший вице-спикер Госдумы России, сын председателя ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев впервые публично высказался о болезни отца.

Соответствующий пост он опубликовал в Facebook. Политик написал фразу «Только живи!» и уточнил, что «беспокоится» за отца.

Напомним, 2 февраля Владимиру Жириновскому диагностировали коронавирусную инфекцию. 75-летнего политика госпитализировали в Центральную клиническую больницу в столице. Протекание ковида у Жириновского осложняют сопутствующие заболевания.

При этом в ЛДПР заявляют, что лидер партии уже скоро вернется к полноценной работе, по крайней мере, однопартийцы надеются на это.

В декабре депутат заявлял, что сделал уже восемь прививок коронавируса. В эфире радио «КП» он говорил, что не болеет именно из-за столь активной вакцинации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что госпитализированному с COVID-19 лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому диагностировали воспалительные процессы в головном мозге.