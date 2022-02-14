У Владимира Жириновского обнаружили серьезное воспаление в мозге

Госпитализированному с COVID-19 лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому диагностировали воспалительные процессы в головном мозге.

Как сообщает телеграм-канал «112», состояние российского политика остается стабильно тяжелым, он находится под постоянным медицинским наблюдением. Жириновский по-прежнему нуждается в кислородной терапии, он подключен к аппарату высокопоточной ИВЛ.

Напомним, 2 февраля Владимиру Жириновскому диагностировали коронавирусную инфекцию. 75-летнего политика госпитализировали в Центральную клиническую больницу в столице. Протекание ковида у Жириновского осложняют сопутствующие заболевания.

При этом в ЛДПР заявляют, что лидер партии уже скоро вернется к полноценной работе, по крайней мере, однопартийцы надеются на это.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что председателя ЛДПР Владимира Жириновского не собираются выписывать.