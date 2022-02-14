Председателя ЛДПР Владимира Жириновского не собираются выписывать

Пока вопрос о выписке председателя ЛДПР Владимира Жириновского не стоит. В настоящее время политик проходит лечение.

О том, что председателя ЛДПР еще пока выписывать точно не планируют сообщают РИА Новости со ссылкой на источник, который осведомлен а состоянии больного.

Еще 9 февраля Жириновский заразился коронавирусной инфекцией.

«Нет, пока о выписке не может быть речи. Идет лечение», — подчеркнул источник.

До этого сообщалось, что депутаты Государственной Думы от КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский пересеклись в ЦКБ.

По словам депутата Госдумы от КПРФ Рената Сулейманова, ЛДПР скрывала болезнь своего председателя изза внутренней борьбы в партии.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что последнее время стали поступать подозрительные звонки, в которых сообщается о смерти лидера Владимира Жириновского. В партии заявили, что это ложь и дезинформация.