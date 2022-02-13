В ЛДПР прокомментировали слухи о смерти Жириновского

В ЛДПР прокомментировали слухи о смерти Жириновского и призвали фиксировать звонки. Фото: ldpr.ru

В ЛДПР прокомментировали слухи о смерти Жириновского и призвали фиксировать звонки. Фото: ldpr.ru

По заявлениям членов партии ЛДПР, последнее время стали поступать подозрительные звонки, в которых сообщается о смерти лидера Владимира Жириновского. Политики настоятельно призывают не верить родившимся из-за злоумышленников слухам.

В центральном аппарате ЛДПР обратились к членам политической партии и заявили, что сообщения о смерти Жириновского — это слухи и дезинформация. Об этом пишет Telegram-канал URA.RU со ссылкой на документ.

В ЛДПР также призвали фиксировать такие подозрительные звонки для материалов будущего уголовного дела.

«Злоумышленники звонят членам партии, представляясь сотрудниками центрального аппарата ЛДПР, и говорят, что Владимир Жириновский умер. Официально заявляем — это ложь!», — заявили члены ЛДПР.

Еще 12 февраля сообщалось об улучшении состояния Владимира Жириновского. Незадолго до этого его сразил коронавирус, и лидер партии попал в ЦКБ Москвы. Никакой угрозы для жизни в настоящий момент не отмечается.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский две недели скрывал, что болен коронавирусной инфекцией. Он решил не рассказывать об инфицировании, чтобы не вносить лишние сомнения в ряды сторонников вакцинации.