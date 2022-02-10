В ЛДПР анонсировали скорое возвращение к работе председателя Владимира Жириновского

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский скоро вернется к полноценной работе несмотря на недавнюю госпитализацию с коронавирусом.

Как отметили в самой партии Жириновский уже скоро вернется к полноценной работе, по крайней мере, однопартийцы надеются на это. Председатель каждый день изучает прессу, рабочие документы и дает поручения по телефону. Об этом пишет ТАСС.

В партии подчеркнули, что информация от СМИ о состоянии здоровья председателя партии очень сильно преувеличена и направлена на достижение сенсационного эффекта.

До этого стало известно, что Жириновского отключили от назальной трубки и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сразу этого не сделали, потому что по опасениям медиков могло произойти так, что обратно председателя с аппарат уже не получилось бы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что госпитализированный из-за коронавируса днем до этого лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский чувствует себя нормально.