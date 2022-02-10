Стало известно о состоянии Жириновского после госпитализации с коронавирусом

Госпитализированный из-за ковида лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский чувствует себя нормально.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу либерал-демократов.

«Работает с документами и дает поручения», — говорится в сообщении.

Жириновский находится в московской ЦКБ, у него выявили «омикрон», он стабилен и получает всю необходимую помощь.

Депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев сообщил, что лечение проводится в плановом режим, все под контролем врачей.

Политик заразился коронавирусом две недели назад, однако до последнего момента диагноз. Он считал, что информация о его болезни посеет ненужные сомнения в ряды сторонников вакцинации.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в Минздраве, глава ЛДПР почувствовал недомогание две недели назад. Ему поставили диагноз коронавирус. Однако Жириновский попросил врачей никому ничего не рассказывать.

Свое решение он объяснил тем, что всегда был одним из самых убежденных сторонников вакцинации. Политик сам делал уколы уже восемь раз, часто агитировал за профилактические меры. По его мнению, информация о заболевании главного апологета прививок пришлась бы как нельзя кстати для политических противников ЛДПР из числа «антиваксеров».

На прошлой неделе во время очередного медосмотра врачи диагностировали у Жириновского развивающуюся пневмонию и настоятельно порекомендовали ему продолжить лечение в стационаре.

У лидера партии зарегистрировано значительное поражение легких, поэтому рядом с ним постоянно дежурят врачи. В палату политика также поставили аппарат искусственной вентиляции легких, однако сделали это, скорее, для страховки.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что Жириновский восьмой раз привился от коронавируса. В эфире радио «КП» он заявлял, что не болеет именно из-за столь активной вакцинации. По его словам, если бы сделал четыре укола, то тогда его бы «где-то прихватило».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что лидер ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский госпитализирован в московскую больницу с диагностированным коронавирусом. В настоящем моменте председатель Либерально-демократической партии в тяжелом состоянии.