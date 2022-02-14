Мясников назвал прививку, защищающую от разрушающих мозг инфекций

Александр Мясников посоветовал делать прививку от пневмококка. Фото: кадр из видео на Youtube

Александр Мясников посоветовал делать прививку от пневмококка. Фото: кадр из видео на Youtube

Защитить мозг от инфекций помогут профилактические прививки. Такое заявление сделал врач и телеведущий Александр Мясников.

Менингококк, гемофильная палочка и пневмококк являются серьезной угрозой для работы головного мозга, рассказал медик в эфире телеканала «Россия 1». И добавил, что многие взрослые могут быть скрытыми носителями этих болезней.

В связи с этим, по словам Мясникова, вакцинацию от пневмококка обязательно должны проходить дети, пожилые люди, пациенты с хроническими болезнями, а также те, у кого нет селезенки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вирусолог Чумаков рассказал об опасности назальной вакцины. Такой препарат от коронавируса может нанести организму больший вред, чем внутримышечная.

Напомним, новая форма препарата позволит создать местный иммунитет в верхних дыхательных путях. По данным разработчиков вакцины, у нее практически нет побочных эффектов и ее можно использовать в сочетании с бустерной дозой «Спутник Лайт».