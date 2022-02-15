Во вторник в Пулково нет задержанных рейсов

Во вторник в Пулково нет задержанных рейсов
Пулково. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

Во вторник, 15 февраля, в аэропорту Пулково все самолеты отправятся в свои рейсы по расписанию. На данный момент вылеты из Северной столицы планируются без отмен и задержек.

Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани. Согласно данным с онлайн-табло воздушной гавани, на радость пассажирам какие-либо изменения не коснулись работы аэропорта.

Петербуржцы смогут спокойно и во время улететь, в чатсности, в Москву, Уфу и Ригу.

Однако ситуация может поменять в связи с погодными условиями или другими причинами.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что авиакомпания «Россия» запускает регулярные рейсы в аэропорт «Хибины», откуда можно будет попасть на один из самых популярных горнолыжных курортов «Большой Вудъявр». Самолеты начнут летать с 11 февраля.


 

Новости партнеров
Актриса Евгения Брик умерла не от COVID-19
Актриса Евгения Брик умерла не от COVID-19
Маньяк Тен получил пожизненный срок за убийство петербурженки 17-летней давности
Маньяк Тен получил пожизненный срок за убийство петербурженки 17-летней давности
Дима Билан не смог скрыть свою болезнь: что случилось с артистом?
Дима Билан не смог скрыть свою болезнь: что случилось с артистом?
Злой рок перенесся на февраль: кто из знаменитостей умер за первую неделю месяца
Злой рок перенесся на февраль: кто из знаменитостей умер за первую неделю месяца
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Во вторник в Пулково нет задержанных рейсов
Работающим пенсионерам раскрыли способ повысить пенсию путем временного ...
Песков заявил о готовности Путина вести переговоры по безопасности и Украине
Врач назвал 5 ранних признаков рака желудка у человека
Житель Ленобласти зарезал мужчину и женщину в День всех влюбленных
Мясников назвал прививку, защищающую от разрушающих мозг инфекций
Почти 380 детей находятся в стационарах Петербурга с COVID
Сын Жириновского впервые прокомментировал состояние отца