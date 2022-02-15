Уборочная техника забыла про Петродворцовый район

Уборочная техника забыла про Петродворцовый район
Уборочная техника в Петербурге 15 февраля. Фото: ut.kb.gov.spb.ru

В Северной столице началась утренняя уборка. Уборочная техника по распределению противоголедных материалов начала уборку городских дорог и улиц. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания.

Как видно на мониторинг-карте комитета по благоустройству, дороги города расчищают мусоровозы, погрузчики, подметательно-уборочное оборудование (механическое), самосвалы и МСК, распределители твердых реагентов с щеточным оборудованием, плужное щеточное оборудовани.

Больше всего спецтехники замечено в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах. Уборка улиц происходит и с спальных районах города. Красносельский, Кировский, Московский, Калининский районы не остались без машин.

Меньше повезло Петродворцовому району.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что некачественная уборка улиц в Петербурге стала поводом для масштабных обысков на коммунальных предприятиях города и возбуждения уголовных дел. Во вторник, 8 февраля, в организациях, отвечающих за уборку снега, проводились обыски, а также другие следственные и процессуальные действия.

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