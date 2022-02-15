Юрист рассказал, кому можно назвать номер вашей банковской карты

Управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин рассказал, что незнакомым людям можно называть только номер банковской карты, свое имя и отчество.

Эксперт отметил, что для списания денег с карты нужны такие же данные, которые необходимы для зачисления денег, – номер карты, ФИО владельца, срок действия карты (месяц и год) и CVV-код (трехзначная комбинация цифр), сообщает агентство «Прайм».

По его словам, используя перечисленные реквизиты владелец банковской карты может осуществлять денежные переводы, оплачивать покупки в режиме онлайн, пополнять мобильный счет и совершать другие операции.

Специалист отметил, что следует соблюдать осторожность, так как это может сделать и мошенник, поэтому посторонним категорически нельзя называть реквизиты карты. Он добавил, что посторонним людям можно назвать только номер карты, свое имя, отчество и первую букву фамилии.

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