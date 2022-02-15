Иммунолог рассказала, как восстановиться после «омикрона»

Иммунолог рассказала, как восстановиться после «омикрона»
Фото "омикрона" сделаны на шестые сутки после инфицирования. Фото: сайт Роспотребнадзора

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, как восстановиться после перенесенного «омикрона». Специалист посоветовала в течение двух-трех недель спасть по 8-10 часов в сутки.

По ее словам, после выздоровления не нужно перегружать себя работой и физическими нагрузками, сообщает Ura.ru.

После перенесенного «омикрона» у людей часто наблюдается интоксикация, сильная слабость и повышенная утомляемость.

Для восстановления рекомендуется также употреблять больше воды и правильно питаться.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

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