Терапевт рассказала, как снизить риск осложнений после COVID-19

Постковидный синдром может развиться как при тяжелом течении COVID-19, так и при легком. И его симптомы различаются от случая к случаю. Причем осложнения могут появиться не сразу. О том, как снизить риск осложнений, рассказала врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог Ирина Губанова.

Врач отметила, что осложнения могут возникнуть еще во время лечения коронавируса и усиливаться даже после выздоровления. Осложнения могут быть разными — начиная с выпадения волос и заканчивая скрытым сахарным диабетом второго типа, передают «Известия». Ситуация при этом усугубляется отсутствием профилактических мер у переболевших.

По словам Губановой, пациенту довольно сложно самостоятельно разобраться в симптомах постковида. COVID-19 с нами относительно недавно, и самостоятельные попытки понять, что нужно лечить, а что нет, чреваты недооценкой.

Переболевшие часто сталкиваются со слабостью и болью в мышцах. Если эти симптомы не проходят, то следует в срочном порядке обращаться к врачу, подчеркнула специалист.

Также постковидный синдром может проявляться «туманом в голове», головной болью и бессонницей. Если эти состояния вызывают беспокойство пациента, то в этом случае тоже нужно идти к врачу.

Иногда COVID-19 вызывает у пациентов проблемы с ЖКТ: тошноту, диарею, рвоту, отсутствие или снижение аппетита, вздутие и боли в животе. Чтобы восстановить функцию ЖКТ, Губанова посоветовала придерживаться сбалансированного и правильного питания, употреблять достаточное количество воды и клетчатки, а также включить в рацион свежие фрукты и овощи.

Кроме того, поводом для обращения к врачу будет потеря обоняния или вкуса. Пациенту с таким симптомом назначат препараты, способствующие их восстановлению. Сегодня в России насчитывается несколько десятков тысяч людей, которые столкнулись с паросмией (искажением вкуса). У многих этот недуг не проходит месяцами или уже годами. Скорость восстановления зависит от времени обращения за медицинской помощью и полноценной терапии в начале заболевания.

Тем, у кого после ковида начали выпадать волосы, Губанова порекомендовала использовать специальные шампуни. Но если улучшений не видно спустя одну-две недели, то желательно обратиться за помощью к специалисту.

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