В Петербурге более 40 школ эвакуировали из-за сообщений о минировании

В Петербурге прошла череда эвакуаций.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 14 февраля на электронную почту учебных заведений Калининского и Красносельского районов с электронного адреса «alex.spirov782@gmail.com» поступило 30 сообщений с текстом: «Ваша школа доживает последний день. Сегодня она взлетит на воздух. Рюкзаки с взрывчатками ждут детишек», «Школа заминирована. Я всю жизнь всех ненавидел. Сегодня вы все почувствуете мою ненависть. Вам всем конец. Я взорву школу, вы все умрете, игра началась».

В результате осмотра 117 объектов (41 школьных и 76 дошкольных) учебных заведений Калининского и Красносельского районов взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено.

Всего эвакуировали 8644 человека. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестные вновь сообщили о бомбе, которая заложена на бортах самолетов или на взлетно-посадочных полосах международного аэропорта Пулково.