Юрист рассказал, какие данные карты нужно хранить в секрете

Всем известно, что сегодня многие расчеты производятся дистанционно. Чтобы получить перевод, достаточно сообщить реквизиты своего пластика. Однако лишь часть из них можно давать посторонним людям. О том, как правильно делиться платежными данными и не стать жертвой кибермошенников, агентству «Прайм» рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин.

Юрист отметил, что некоторую информацию нельзя доверять даже своему телефону или другому персональному гаджету. Вбив 16-значный номер карты, фамилию имя и отчество, срок действия и трехзначный CVV-код, клиенты банка рискуют остаться без средств.

Безусловно, так гораздо удобнее совершать покупки в интернете, оплачивать связь, производить различные другие расчетные операции. Но те же действия сможет выполнить и посторонний человек, обманом заполучивший платежные данные клиента банка. Все потому, что продавцы товаров и услуг не всегда присылают подтверждающий код по СМС. Подобную проверку обычно используют только крупные сервисы, практикующие онлайн-оплату и предварительную регистрацию личного кабинета.

Принимая звонки с незнакомых номеров, стоит проявлять повышенную бдительность. В век современных технологий случаи мобильных мошенничеств стали происходить все чаще.

В телефонном разговоре разрешено озвучивать только номер карты, имя, отчество и первую букву фамилии. Собеседник хочет выведать что-то еще? Нужно немедленно прервать связь. Если звонивший представился представителем банка и сообщил, что у вас проблемы с картой, то не лишним будет перезвонить на телефон горячей линии.

Редин напомнил, что цифровые коды, направляемые банками в SMS-сообщениях и push-уведомлениях, тоже нельзя разглашать. Если их случайно узнает мошенник, то он получит доступ ко всем средствам, хранящимся на карте.

Если мошенник все-таки смог заполучить логин и пароль от личного кабинета, владельцу пластика необходимо позвонить в банк и попросить сотрудника заблокировать дистанционный доступ к счету.

После этого придется потратить некоторое время на повторный выпуск пластиковой карточки. Однако деньги, лежавшие на привязанном к ней счету, останутся в целости и сохранности. Пользователь банка получит новый пластик с другими реквизитами. Также ему необходимо будет придумать новый логин и пароль для онлайн-приложения.