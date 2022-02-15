Водителей в Петербурге могут обязать освобождать дворы для уборки снега

Автомобилистов будут просить переставить машины в соседний двор или вдоль улиц. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Автомобилистов будут просить переставить машины в соседний двор или вдоль улиц. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Петербурге планируют обязать автомобилистов освобождать дворы от машин на время уборки снега.

Глава жилищного комитета Олег Зотов рассказал телеканалу «Санкт-Петербург», жители города уже привыкли к знакам «чет-нечет», которые в один из дней недели устанавливают запрет на парковку по той или иной стороне улицы, чтобы можно было убрать снег.

По мнению чиновника, в скором времени могут ввести похожие правила и во дворах. Планируется, что один раз в неделю или в месяц, либо исходя из погодных условий автомобилистов будут просить переставить машины в соседний двор или вдоль улиц.

Зотов уточнил, что обилие личного транспорта во дворах становится ключевой проблемой для механизированной уборки, которая лучше, чем работа дворников.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, почему Петербург уже три года утопает в снегу и не усиливает автопарк.