Почему Петербург уже три года утопает в снегу и не усиливает автопарк

Петербург уже третий год подряд чистят всего 1000 снегоуборщиков вместо требуемых 3,5 тысяч.

С 2019 года проблема уборки снега в Северной столице так и не решилась. Журналисты вспомнили, кто и когда обещал городу дополнительную спецтехнику и почему её по-прежнему нет.

В сезоне 2021/2022 снег снова выпал «внезапно» и установил рекорды по количеству осадков и высоте сугробов в городе, сообщает Peterburg2.

В 2019 тогдашний вице-губернатор Николай Бондаренко объясняли проблему с уборкой снега недофинансированием сферы ЖКХ, отмечая что «такой снежной зимы не было с 2011 года» и коммунальные службы были застигнуты врасплох.

Согласно официальным данным, в 2019 году в уборке снега участвовали 1520 единиц техники.

По подсчетам активистов для того, чтобы выйти на показатели Москвы, в Петербурге необходимо было увеличить количество машин до 6500 штук (не учитывая увеличения количества дворников – «ручного труда»). Тогдашний вице-губернатор Николай Бондаренко заявлял, что город нуждается дополнительной технике. Он называл чуть более низкие показатели: 3,5 тысячи единиц техники, при этом, речь шла о необходимости увеличении автопарка – почти в три раза! Горожане помнят, как

в ноябре 2019 Александр Беглов пообещал, что в 2020 году Петербург увеличит парк снегоуборочной техники «на треть». По предварительным подсчетам, количество транспорта должно было уже превысить 2000 единиц.

Согласно официальным сообщениям городской администрации, рубеж в 2 тысячи машин пройден до сих пор не был.

Так, к прошлой зиме 2020/2021 дорожники отчитались, что подготовили 1 797 единиц уборочной техники, в том числе 471 машину, купленную в 2019 году. При этом, в среднем, город, по официальным данным, убирали от снега лишь 982 единицы техники.

На уборку городских улиц в сезоне 2021-2022 было выделено 1756 единиц техники. Это меньше, чем в прошлом году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице ГАТИ с начала снегопадов назначили организациям штрафов почти на 60 млн рублей за плохую уборку снега и наледи.