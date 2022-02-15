Чтобы улучшить спортивные показатели, диетологи рекомендуют есть овсянку

Чтобы улучшить спортивные показатели, диетологи рекомендуют есть овсянку
Чтобы улучшить спортивные показатели, диетологи рекомендуют есть овсянку. Фото: unsplash

Американские врачи-диетологи поделились, что овсянка может быть очень полезна для спортсменов, а также, что она благотворно влияет на работу пищеварительного тракта и иммунной системы.

Диетолог Джей Ковин утверждает, что овсе ускоряет обмен веществ, поэтому занятия могут стать более эффективными, если съедать порцию овсянки в течение часа после тренировок. Об этом пишет Eat This, Not That!

Еще один специалист Теджал Патхак информирует, что в овсяной каше есть бета-глюканы, которые положительно влияют на работу сердца и количество сахара в крови. При этом врач-нутрициолог Лиза Ричардс также заявила, что содержащаяся в овсянке клетчатка улучшает работу кишечника, поэтому длительное время присутствует ощущение сытости.

По мнению диетолога Тристы Бест, клетчатка в овсянке насыщает полезные бактерии кишечника и укрепляет иммунитет, помогая предотвратить развитие хронических заболеваний.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что за 2021 год больше всего подорожали гречка, пельмени и сосиски. Цена на гречневую крупу выросла на 24%.

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Чтобы улучшить спортивные показатели, диетологи рекомендуют есть овсянку
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