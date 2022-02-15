Петербургские вузы могут провести сессию дистанционно

Сессия в петербургских вузах может пройти дистанционно. Фото: Смольный

Сессия в петербургских вузах может пройти дистанционно. Фото: Смольный

Семестр в большинстве вузов Петербурга начался в смешанном формате. Он может сохраниться и на период сессии.

Глава Совета ректоров вузов города и области Алексей Демидов рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург«, при смешанном формате обучение студентов в вузах частично проходит очно, частично — дистанционно. Из-за эпидемиологической обстановки и ограничений у студентов появилась возможность сдавать экзамены «онлайн».

«Вполне допускаю такую ситуацию, что так называемая промежуточная аттестация – сессия – может проходить также в онлайн-формате во многих вузах», – заявил Демидов

Председатель Совета ректоров добавил, что за два года пандемии смешанный формат обучения уже оправдал себя. Вузы уже научились совмещать очные занятия с дистантом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге с 21 февраля смягчают коронавирусные ограничения.