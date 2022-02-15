В Кремле начались переговоры Путина и Шольца

Шольц и Путин на встрече обсуждают актуальные темы двусторонней и международной повестки дня. Фото: скриншот Instagram

Шольц и Путин на встрече обсуждают актуальные темы двусторонней и международной повестки дня. Фото: скриншот Instagram

Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца стартовали в Кремле.

Лидеры встретились впервые после назначения Шольца на пост канцлера Германии. Путин на переговорах назвал Германию одним из приоритетных партнеров России и отметил, что рад познакомиться с новым канцлером ФРГ.

Политики на встрече обсуждают актуальные темы двусторонней и международной повестки дня, в том числе вопросы о гарантиях безопасности России и урегулировании внутриукраинского конфликта.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Песков объяснил большую дистанцию на встречах Путина. Министры сидели за длинным столом на большом расстоянии от российского лидера.