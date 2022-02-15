Россиян ждут выплаты в размере 10 тысяч рублей: кому положены деньги?

В 2022 году некоторые жители страны смогут разово получить в среднем по 10000 рублей. Сумму выдают во всех регионах без ограничения, но для этого нужно выполнить определенные условия.

Для получения единовременной выплаты необходимо разоружиться. Как известно, хранение подобных опасных предметов строго контролируется законом. Разрешение есть только у отдельных категорий граждан, причем единицы оружия подлежат учету. Однако некоторые россияне не соблюдает эти предписания.

В доме могут храниться средства вооружения, приобретенные незаконно либо переданные третьими лицами. Также это опасные находки, подобранные на улице. Добровольное разоружение поощряется в денежном эквиваленте. По данным PRIMPRESS, в 2022 году сумма такой выплаты возросла. Ее величина зависит от региона проживания человека.

Так, в Пермском крае единицы вооружения и снаряды теперь оплачиваются выше, но многое зависит от конкретного вида оружия. 10 тысяч 500 рублей можно получить в обмен на карабин. При добровольной сдаче автомата гражданина поощряют суммой в 12 тысяч рублей.

Еще больше денег полагается тем, кто готов расстаться с гранатометом, – 15 тысяч рублей. Ненужное охотничье гладкоствольное оружие «стоит» 6 тысяч рублей. Государство гарантирует выплаты за каждую единицу. Сумма упадет на счет добровольца сразу после того, как он принесет оружие в ближайшее отделение полиции и стражи порядка проведут небольшую проверку.

Процедура выглядит следующим образом. Нужно посетить ОВД, написать заявление по образцу, прикрепить к нему требуемые документы и передать предмет полицейскому. Разумеется, в этом случае никакого уголовного наказания человеку не грозит. А вот если о факте владения оружия полицейские узнают сами, то нарушителю грозят проблемы с законом.