«Не выдумка, а реальность»: в Тихом океане зафиксировали высочайшую волну-убийцу

Недалеко от берегов Канады был обнаружен новы рекордсмен — гигантская в высоту волна-убийца. В истории она не была самой большой, но ее высота в несколько раз превосходила другие волны.

На протяжении длительного времени такой феномен в принципе считался выдумкой: моряки рассказывали сказки об огромных волнах-бродягах, которые появляются из ниоткуда. Так продолжалось, пока специальным приборам не удалось зафиксировать волны в реальности. С тех пор им пытаются дать объяснение, но успехи в этом не слишком радуют: предугадать это опасное явление все равно остается невозможным.

Еще в 1990-х специалисты зафиксировали феномен волн-убийц с помощью приборов на нефтяной платформе. Отмечается, что одиночные волны-убийцы существенно превосходят высоту волнения окружающего моря. В 1995 году появилась волна Дропнера. Ее высота была 25 метров, она превосходила окружающие ее волны в два раза. Такое явление случается примерно раз в 1300 лет, рассказал эксперт.

Спустя несколько десятилетий, в 2020 году ученым удалось обнаружить у острова Ванкувер, на побережье Канады, рекордную волну-убийцу. Об этом появилась информация в журнале Scientific Reports.

Обнаруженная волна была высотой 17,6 метра и превосходила среднюю высоту окружающих ее волн в три раза. Интересно то, что такие волны-убийцы могут достигать в высоту до 30 метров, но для обнаруженной волны трехкратная разница в высоте с окружающим ее волнением позволила установить мировой рекорд.

Волна-убийца получила название Юклулет. Ее обнаружил измерительный буй проекта MarineLabs, благодаря данным которого стало возможно воссоздать внешний облик волны.

«Она выглядит как бугор размером с четырехэтажный дом, торчащий из воды, перед которым видны впадины», — поделился с CNN глава MarineLabs Скотт Битти.

К сожалению, ученые пока не могут дать точного объяснения феномену волн-убийц. На настоящий момент существует несколько гипотез, например, что особая форма берега или морского дна могли направить на встречу друг другу совпадающие по фазе волны, тогда их высота могла бы сложиться. Есть также математическое объяснение из нелинейного уравнения Шредингера, которое было подтверждено в ходе испытаний в волновом бассейне. Но это все теории, потому что ни одна из приведенных учеными не смогла объяснить все зафиксированные случаи.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в текущем году ожидаются температурные аномалии в связи с явлением в Тихом океане, получившим название Ла-Нинья.