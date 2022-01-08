В WWF предупредили о перепадах температур воздуха в связи с явлениями в Тихом океане

В WWF предупредили о перепадах температур воздуха в связи с явлениями в Тихом океане
В WWF предупредили о перепадах температур воздуха в связи с явлениями в Тихом океане. Фото: Pixabay

В 2022 году ожидаются температурные аномалии в связи с явлением в Тихом океане, получившим название Ла-Нинья.

Поверхность воды в Тихом океане под воздействием сильных ветров остывает, что может привести к изменению климата в мире. Директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы в России Алексей Кокорин отметил, что ожидаются перепады температур. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Эксперт заявил, что из атмосферы в Тихий океан будет направлен усиленный поток тепла, потому что будет действовать Ла-Нинья. Также помимо перепадов температур высока вероятность аномальных осадков, которые будут отличаться неравномерным характером.

Так подчеркивается, что сохранится многолетняя тенденция к формированию нестабильной погоды. В 2022 году сохранятся резкие перепады температур, масштабное выпадение осадков или их полное отсутствие. К потеплению климата, по мнению эксперта, привет то, что поверхность Тихого океана начнет прогреваться.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что МЧС России заявило, что не давали прогноз о смертельной угрозе планете от приближающегося астероида. Мало того, сведения об угрозе со стороны космоса являются устаревшими.

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