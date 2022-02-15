«В Петербурге отменят QR-коды?»: на следующей неделе могут быть внесены правки в постановление

Власти Северной столицы согласовали новые изменения, которые коснутся коронавирусных послаблений. Появилась вероятность отмены QR-кодов, которые необходимо предъявлять при посещении большинства общественных мест в городе.

Появилась информация, что уже на следующей неделе в 121-е постановление правительства может быть внесена правка, которая отменит требование предъявления QR-кодов в общественных местах. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники, близкие к городскому правительству.

Отмечается, что принципиальное решение было принято несколько недель назад, но чтобы его подтвердить ждали, когда заболеваемость коронавирусом и ОРВИ пойдет на спад. По данным собеседника издания, с бизнесом консультировались о том, какую корректировку выпустить первой. Первая — это продления работы общепита и развлечений до двух ночи. Вторя — полная отмена QR-кодов. Решением бизнеса, был выбран первый вариант.

В 121-е постановление уже были внесены поправки, касающиеся работы заведений до двух ночи. В аналогичном режиме работы можно будет проводить культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные, торжественные и досуговые мероприятия.

В качестве возможных дат внесения корректировок источник предположил 22 февраля, так как с 21 февраля QR-коды будут доступны для всех граждан с антителами. Для того, чтобы решение было принято необходимо снижение госпитализаций людей с коронавирусом.

Предполагается, что прежде всего QR-коды отменят в сфере общепита, фитнес-центрах и бассейнах, гостиницах, кинотеатрах и концертных площадках. На счет музеев и театров остаются сомнения, там все еще могут оставить требования проверки вакцинных сертификатов и подтверждения перенесенной болезни. Проверка QR-кодов в федеральных учреждениях культуры прописана в приказе Минкульта, отмена которого пока не предвидится. Также организации этого рода, вероятно, страдают не в такой степени от недостатка посещаемости, как коммерческие, потому что им государство выделяет субсидии.

Таким образом, в скором времени ожидается полная отмена QR-кодов. Изданием подчеркивается, что такая возможность согласована с федеральными властями. Несмотря на это решение будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации. Совсем недавно в 78.ru сообщили, что Петербург достиг 100% коллективного иммунитета от коронавируса.

Касательно обязательной вакцинации сотрудников сфер торговли, общепита, услуг, образования, транспорта, промышленности обсуждению пока не подлежала.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что жители России, у которых по результатам тестов будут выявлена антитела против коронавируса, с 21 февраля смогут получить QR-код. Для того, чтобы данные добавили в медицинский сертификат, вероятно, предстоит сформировать соответствующее заявление.