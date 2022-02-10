В Комздраве рассказали, как получить QR-код по тесту на антитела

В Комздраве рассказали, как получить QR-код по тесту на антитела
QR-код. Фото: Gazeta.SPb.ru

Россияне, у которых по результатам тестов будут выявлена антитела против коронавируса, с 21 февраля смогут получить QR-код.

Теперь в медицинском сертификате, опубликованном в личном кабинете на портале «Госуслуг», появится новый, четвертый раздел. Там как раз и будет информация о наличии в организме антител. Об этом рассказала заместитель председателя комитета по здравоохранению Петербурга Ольга Гранатович в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Для того, чтобы данные добавили в медицинский сертификат, вероятно, предстоит сформировать соответствующее заявление.

Где можно будет заполнить заявление, пока не уточняется. До 21 февраля Комздрав Петербурга надеется получить ответ по этому поводу от Минздрава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-премьер Татьяна Голикова заявила о том, что , что пациенты, у которых был бессимптомный ковид и которые потом сдали тест на антитела, смогут получить полугодовой сертификат. Привившимся за г раницей россиянам тоже будут выдавать такой же сертификат по результату теста на антитела.

QR-код комздрав тест на антитела


 

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