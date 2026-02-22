Водитель Долиной полчаса блокировал тротуар у Театра на Таганке

Вечером 18 февраля водитель Ларисы Долиной припарковал премиальный минивэн Toyota Alphard посреди тротуара у выхода из Театра на Таганке, полностью перекрыв путь пешеходам.

Нарушение правил парковки

Автомобиль простоял в неположенном месте около получаса, ожидая артистку после спектакля «Суини Тодд», в котором она исполняет роль миссис Ловетт.

По данным очевидцев, водитель подъехал максимально близко к дверям театра, чтобы забрать певицу. Машина блокировала тротуар примерно 30 минут, пока Долина не вышла из здания и не села в автомобиль, сообщил Telegram-канал SHOT.

За подобное нарушение правил дорожного движения водителю грозит штраф в размере трех тысяч рублей.

Угрозы и безопасность

На фоне продолжающегося судебного разбирательства по делу о мошенничестве с квартирой защита певицы заявила о поступающих в ее адрес угрозах. В Московском областном суде перед закрытым заседанием по апелляционным жалобам представитель Долиной напомнила, что угрозы безопасности артистки уже фигурировали в материалах дела.

Ранее эксперты предположили, что инциденты находятся в информационной плоскости. По их мнению, звонки и сообщения поступают от хейтеров, пытающихся использовать резонансную ситуацию, чтобы раскачать обстановку и вывести тему в публичное пространство.

Жилищная история и концертная деятельность

Напомним, что Лариса Долина лишилась пятикомнатной квартиры в Хамовниках после решения Верховного суда, признавшего право собственности за предпринимательницей Полиной Лурье. История стала результатом мошеннических действий: злоумышленники убедили певицу продать жилье и передать им вырученные средства.

На данный момент Долина проживает в арендованной квартире, точный адрес которой не раскрывается. Официальная регистрация артистки с 25 декабря 2025 года оформлена в двухкомнатной квартире в Лефортово, приобретенной около 20 лет назад. Сама певица признает, что никогда там не проживала и не планирует переезжать.

Кроме того, гастрольный график сталкивается с трудностями. В Обнинске перенесли концерт Ларисы Долиной. Официальная причина технические корректировки. Однако в Городском дворце культуры журналистам сообщили что фактически выступление отложили из-за низких продаж билетов. Похожая ситуация сложилась и в Коломне где концерт запланирован на 11 марта.

За пять недель до мероприятия продано только 27% билетов. Зал вмещает свыше 570 человек, но в продаже остаются 350 мест в партере и 73 на балконе. Цены на билеты составляют от 2,9 до 6,9 тысячи рублей.