Многодетным семьям в России сохранят пособия при превышении дохода

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий многодетным семьям сохранять ежемесячные пособия при небольшом превышении дохода.

Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. По новым правилам, выплаты продолжат начислять, если доход семьи выше регионального прожиточного минимума не более чем на 10%.

Новый закон позволяет семьям повторно подать заявление на пособия, если им отказали с 1 января 2026 года. Ежемесячная выплата составит половину регионального прожиточного минимума на ребенка. Корректировки коснутся учета доходов в системах пенсионного и социального страхования. Документ вступит в силу через 90 дней после официальной публикации.

Отметим, что в декабре 2025 года президент анонсировал новую выплату для работающих родителей. Претендовать на нее смогут семьи со средним доходом ниже полутора прожиточных минимумов в регионе. Работающие родители получат возможность вернуть 7% от уплаченного НДФЛ.