QR-код с 21 февраля можно будет получить по тесту на антитела

QR-код с 21 февраля можно будет получить по тесту на антитела
Новые правила получения QR-кода вступят в силу с 21 февраля. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Граждане РФ, у которых по результатам тестов будут выявлена антитела против COVID-19, с 21 февраля смогут получить QR-код. Соответствующий приказ Министерства здравоохранения опубликован на интернет-портале правовой информации.

В перечень оснований для получения кьюар-кода будут добавлены сведения о положительных результатах на наличие антител к коронавирусу.

Новые правила вступят в силу с 21 февраля.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о том, что , что пациенты, у которых был бессимптомный ковид и которые потом сдали тест на антитела, смогут получить полугодовой сертификат. Привившимся за г раницей россиянам тоже будут выдавать такой же сертификат по результату теста на антитела.

Напомним, врач-биофизик Нелли Соседова предположила, что инкубационный период у нового штамма, который может появится в 2023 году, станет таким же, как у «омикрона». Новая ожидаемая форма болезни, по ее мнению, будет протекать легко.

COVID-19 QR-код минздрав тест на антитела


 

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