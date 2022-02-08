QR-код с 21 февраля можно будет получить по тесту на антитела

Граждане РФ, у которых по результатам тестов будут выявлена антитела против COVID-19, с 21 февраля смогут получить QR-код. Соответствующий приказ Министерства здравоохранения опубликован на интернет-портале правовой информации.

В перечень оснований для получения кьюар-кода будут добавлены сведения о положительных результатах на наличие антител к коронавирусу.

Новые правила вступят в силу с 21 февраля.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о том, что , что пациенты, у которых был бессимптомный ковид и которые потом сдали тест на антитела, смогут получить полугодовой сертификат. Привившимся за г раницей россиянам тоже будут выдавать такой же сертификат по результату теста на антитела.

Напомним, врач-биофизик Нелли Соседова предположила, что инкубационный период у нового штамма, который может появится в 2023 году, станет таким же, как у «омикрона». Новая ожидаемая форма болезни, по ее мнению, будет протекать легко.