Ребенок выжил после падения с 10 этажа в Приморском районе Петербурга

Даниил Александров
Фото: abn.agency

В Приморском районе Санкт-Петербурга полуторагодовалый мальчик выжил после падения с десятого этажа. Ребенка спасли прохожие, успевшие растянуть куртку под окнами дома.

Инцидент произошел днем 25 февраля на Богатырском проспекте. В момент происшествия родители ребенка находились у соседей, а его 18-летний брат находился в соседней комнате. Подросток услышал шум на улице и увидел в окне ноги младшего брата. Когда он бросился в комнату, ребенок уже упал вниз.

Дело в том, что окно в комнате было трехстворчатым. На двух створках имелись запирающие устройства, на третьей они отсутствовали. Эту створку мальчик и смог открыть самостоятельно.

Очевидцы увидели мальчика и смогли растянуть под окнами куртку, чтобы смягчить падение ребенка. После приземления они отнесли ребенка в офис врачей общей практики, расположенный в этом же здании. Дежурный медик вызвал неотложную помощь, после чего мальчика доставили в городскую больницу.

По предварительным данным, у мальчика зафиксирована легкая черепно-мозговая травма. После обследования ребенка госпитализировали в удовлетворительном состоянии, сообщает «Петербургский дневник».

Представители администрации района добавили, что личности прохожих, спасших ребенка, пока не установлены. Спасители не оставили своих контактных данных в медицинском офисе.

Интересное

