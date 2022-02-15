«Кот орал сильно, и мне это нравилось»: в Северодвинске паре живодеров дали реальные сроки

Убийство кота Кузи обернулось для двух живодеров из Северодвинска реальными сроками в тюрьме. У женщины в результате экспертизы обнаружили психическое расстройство и алкогольную зависимость. Мужчина оказался здоров, но также участвовал в жестоком убийстве кота свой матери.

Анна-Виктория Громович и Артем Лаврентьев совершили жестокое убийство кота, который принадлежал матери мужчины. Она проживала с ними рядом в коммунальной квартире. В результате того, что отношения у Громович и матери возлюбленного не сложились, пострадало животное: так Громович решила отомстить. О наказании, которое получила пара сообщило 29.RU.

Решением Северодвинского городского суда Анна-Виктория Громович была приговорена к 3 годам и 2 месяцам колонии-поселения. Второму живодеру Артему Лаврентьеву дали 3 года и 6 месяцев колонии общего режима. Из зала суда мужчина отправился в СИЗО. В срок паре также зачтется время, проведенное под стражей суда.

Во время процесса Лаврентьев передал матери 5 тысяч рублей с целью компенсации за убитого кота. По словам прокурора, Громович за убийство и пытки животного раскаяния не выказала, именно в связи с этим обвинение настаивало на реальном сроке. Женщина собралась обжаловать приговор. Уже после она заявила, что раскаивается и просит прощения «перед общественностью», но не перед пострадавшей матерью мужчины.

Громович отметила, что постоянно наблюдала нападки кота на дочь, а также, что мать Лаврентьева пыталась вовлечь ребенка живодерки в секту. Также она подчеркнула, что хозяйка кота «очень сильно нагадила ей в душу».

У обвиняемой в живодерстве женщины трое детей, — два сына от первого брака и дочь от Лаврентьева. Зоозащитники требовали лишить живодерку родительских прав, потому что на одном из роликов, которые женщина снимала попутно издеваясь над котом, слышан голос ребенка. Девочка просто могла видеть весь происходящий кошмар.

«Я с удовольствием делала ему больно, любуйся… Обожаю его мучить… Твой кот орал сильно, и мне это нравилось», — заявила Громович на одной из видеозаписей.

Зоозащитники создали петицию, которую подписало более 80 тысяч человек. В ней говорилось, что женщина осознавала, что делает. Отмечается, что пара сломала коту лапы и хвост, проткнула нос, избивала животное по голове, а также прошивали ему скрепками уши.

Ролики с издевательствами над животным пара выкладывала в сеть, но не ожидала массового общественного возмущения. Всего было размещено пять садистических видео, первое из них — в августе 2021 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в феврале 2022 года планируется внесение в Госдуму законопроекта о нападении бездомных собак и соответствующем наказании должностных лиц и граждан.