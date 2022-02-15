Обеспечена до конца жизни: сын Елизаветы II откупился от жертвы изнасилования крупной суммой

По всей видимости сыну Елизаветы II принцу Эндрю все же удалось уладить судебные разбирательства, которые начались против него в США.

Как сообщили журналисты, Вирджиния Джуффре согласилась на денежную компенсацию. Однако информацию о том, сколько же получит женщина — держат в секрете.

Представитель королевской семьи должен выплатить жертве сексуального насилия кругленькую сумму. Кроме этого, принц признался, что Вирджиния стала жертвой жестокого обращения и несправедливых публичных нападок.

Сын Елизаветы II обещался публично выразить свое раскаяние, а также принять участие в борьбе с торговлей людьми.

Напомним, что Джуффре заявляла, что ее мало интересуют, и она выступает за справедливость. Ранее принц уверял, что никогда не вступал в связь с этой женщиной, да и к тому же не был знаком с ней прежде. Интересно, что общие фото фигурантов есть в Сети.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что принц Эндрю предстанет перед судом по делу о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней.