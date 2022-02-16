Врач предупредил об опасности энцефалита при заражении COVID

Врач предупредил об опасности энцефалита при заражении COVID
Врачи еще не пришли к единому мнению, что именно становится триггером энцефалита. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

У зараженных COVID-19 может возникнуть воспаление мозгового вещества — энцефалит или энцефаломиелит. Об этом предупредил иммунолог Николай Крючков.

По его словам, это происходит в редких случаях, однако приносит большие проблемы со здоровьем.

Кандидат медицинских наук отметил в беседе с Ura.ru, то врачи еще не пришли к единому мнению, что именно становится триггером осложнения. Энцефалит может быть иммунный вторичный, но может и с вирусным триггером.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у пятерых россиян, переболевших «омикроном», выявили чёрный грибок. Заболевание смертельно опасно.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

мегафон сбой


 

Новости партнеров
Тутберидзе о допинг-скандале:
Тутберидзе о допинг-скандале: "Валиева - лицо нашей сборной, поэтому такое меткое попадание"
Причиной переноса награждения российских фигуристов на Играх в Пекине стал допинг-тест Валиевой
Причиной переноса награждения российских фигуристов на Играх в Пекине стал допинг-тест Валиевой
Когда ждать прихода тепла: метеорологи сделали прогноз на весну 2022 года
Когда ждать прихода тепла: метеорологи сделали прогноз на весну 2022 года
На это есть причина: Цискаридзе отказался помочь тяжелобольной Заворотнюк
На это есть причина: Цискаридзе отказался помочь тяжелобольной Заворотнюк
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врач предупредил об опасности энцефалита при заражении COVID
В мире коронавирус подхватили более 415 млн человек
Минтруд раскрыл реальный доход работающих пенсионеров
Уборочная техника проехала мимо Петергофа и Стрельны утром 16 февраля
Какие COVID-ограничения смягчают в Петербурге с 21 февраля
В Петербурге разъяснили данные о достижении 100% коллективного иммунитета
«Вы не наши враги»: Байден публично обратился к россиянам
Употребление витаминов после зимы может вызвать аллергию