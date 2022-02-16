Житель Петербурга выплатил долг по алиментам, чтобы улететь в отпуск

Житель Петербурга выплатил долг по алиментам, чтобы улететь в отпуск
Судебные приставы. Фото: пресс-служба ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Судебные приставы разыскали должника по алиментам и заставили вернуть долг.

Житель Приморского района Петербурга выплатил 120-тысячную задолженность по алиментам, испугавшись, что не сможет улететь в отпуск.

Как сообщили в пресс-службе городского главка ФССП, петербурженка предъявила к исполнению исполнительный лист, в соответствии с которым её бывший супруг обязан к уплате алиментов на содержание их малолетней дочери. После вынесения судом соответствующего решения женщина некоторое время надеялась на добровольные выплаты со стороны отца ребёнка, однако их не последовало. Сумма долга составила 120 тысяч рублей.

Для взыскания алиментной задолженности с должника судебным приставом- исполнителем был применен полный комплекс мер принудительного воздействия, в том числе арест счетов и ограничение выезда за пределы РФ. Тем временем мужчина собрался в отпуск и решил погасить задолженность. В кратчайшие сроки перечислил денежные средства на депозитный счет отдела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы заплатили полмиллиона рублей штрафов за ночные вечеринки.

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