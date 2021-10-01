Петербуржцы заплатили полмиллиона рублей штрафов за ночные вечеринки

Петербуржцы заплатили полмиллиона рублей штрафов за ночные вечеринки
С начала года за громкие вечеринки по ночам оштрафовали почти сотню петербуржцев. Фото: unsplash

Петербургские судебные приставы в 2021 году взыскали с местных жителей более 547 тысяч рублей административных штрафов за нарушение тишины по ночам.

Как сообщает пресс-служба ГУ ФССП по городу, с начала года за громкие вечеринки по ночам к административной ответственности привлекли почти сотню петербуржцев.

К примеру, 24-летнего парня из Калининского района оштрафовали на 500 рублей за громкую музыку ночью. Уставшие соседи вызвали полицию, а те выписали штраф. Деньги были удержаны с банковского счета молодого человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что приставы Петербурга списали с водителя-лихача 73 тыс. рублей. 47-летний мужчина большой любитель нарушать правила дорожного движения. Так, гражданин только за август накопил 100 штрафов. Однако платить по счетам лихач не торопился.

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