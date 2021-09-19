Приставы Петербурга списали с водителя-лихача 73 тыс. рублей 

Приставы Петербурга списали с водителя-лихача 73 тыс. рублей 
Ранее лихач получил 145 штрафов ГИБДД на общую сумму почти 104 тыс. рублей. Деньги также были списаны с его счета принудительно.. Фото: pixabay

Петербургские судебные приставы списали с неугомонного автовладельца 73 тыс. рублей. Гражданин накопил 100 штрафов.

Как сообщает ГУ ФССП по Петербургу, 47-летний мужчина большой любитель нарушать правила дорожного движения. Так, гражданин только за август накопил 100 штрафов. Однако платить по счетам лихач не торопился.

Общая сумма задолженности составила 73 тыс. рублей. Деньги были списаны с банковского счета нарушителя в принудительном порядке.

Отмечается, что мужчина ранее неоднократно привлекался к ответсвенности за нарушения ПДД.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге судебные приставы забрали автомобиль местной жительницы. У женщины полно долгов по кредитам и за коммуналку.

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