Иммунолог предупредил об опасном симптоме коронавируса

Коронавирус продолжает распространяться по стране и миру. Фото: pexels.com

Коронавирус продолжает распространяться по стране и миру. Фото: pexels.com

Иммунолог, кандидат-медицинских наук Николай Крючков рассказал, что у пациентов с ковидом в редких случаях может происходить опасное воспаление мозгового вещества.

«При COVID-19 у небольшого количества людей действительно наблюдается воспаление мозгового вещества — энцефалит или энцефаломиелит», — приводит его слова Ura.ru.

По словам иммунолога, это скорее смешанная история, не классический вирусный энцефалит.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.