Россиян предупредили о новой легенде телефонных мошенников

Россиян предупредили о новой легенде телефонных мошенников
Мошенники обзванивают клиентов банков. Фото: pixabay

Россиян предупредили о новой схеме телефонных мошенников. Аферисты пытаются выведать сведения о финансовом состоянии жертвы для последующих атак.

Лжесотрудники банков стали обзванивать граждан и предупреждать их о возможной блокировке вымышленного «единого лицевого счета в Центробанке». Чтобы восстановить доступ к своим средствам, злоумышленники предлагают направить заявку в любой из банков, где оформлены счета, вклады, кредиты и карты пользователя.

Как сообщила пресс-служба ВТБ, мошенники задают наводящие вопросы, а после используют полученную информацию в мошеннических цепочках,

Россиянам стоит быть бдительными и не верить «сотрудникам банков», заявляющим о проблемах с «единым лицевым счетом в Центральном банке», которого у граждан не существует, заключил ВТБ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Госдуме начали разработку законопроекта, который позволит замораживать деньги, украденные со счетов россиян мошенниками.

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