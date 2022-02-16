Почему микрозаймы стали привлекательнее для россиян

В конце прошлого года спрос на микрозаймы возрос до небывалых отметок. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В конце прошлого года спрос на микрозаймы возрос до небывалых отметок. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В России микрозаймы приобрели особую популярность среди потребителей. Об этом свидетельствует статистика саморегулируемой организации «МиР».

Как сообщает источник, в конце прошлого года спрос на микрозаймы возрос до небывалых отметок. С октября по декабрь прошлого года выдано 11,2 млн микрозаймов. Сумма одалживаемых средств составила 150,9 млрд рублей. Это рекордный показатель популярности данного вида кредитов у населения.

Такого повышенного интереса к организациям, предлагающим «перехватить деньги до зарплаты», не наблюдалось давно. Столь резких приростов в этой нише кредитования не было с 2019 года, сообщает РБК.

Увеличился и объем ссуд – прирост составил 85,1% год к году. Данный показатель тоже оказался максимальным за два года. Объемы портфеля займов, выданных физлицам, достиг впечатляющих размеров – 234,1 млрд рублей. Сумма, которую должники не вернули вовремя, возросла в конце года на 12,3%.

Число активных займов к декабрю превысило 15,2 млн. За год отмечен прирост показателя в 1,5 раза. В денежном эквиваленте разница составила более чем 5 миллионов рублей.

По данным «МиР», в микрофинансовых компаниях заключено 35,7 млн новых договоров, что на 70% больше, чем в прошлом. Сумма выданных займов составила 472,5 млрд рублей, что на 77% выше данных 2020 года.

Примечательно, что среди МФО лидирующее место занимают онлайн-компании. На них приходится более 80% всех микрозаймов, а их популярность за год возросла в три раза.

Гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев объяснил ситуацию тем, что рост доходов потребителей отстает от инфляции. Чтобы обеспечить себе привычные блага, люди ищут возможность быстро раздобыть деньги и обращаются в МФО. А удобство кредитования через интернет делает этот способ самым популярным.

Роман Макаров, возглавляющий «Займер», объяснил рост популярности МФО усилением самых крупных участников рынка. Также, по его мнению, бывшие клиенты банков стали отдавать предпочтение микрозаймам.

Эльман Мехтиев, председатель совета «МиР», видит в нынешней ситуации положительную динамику. Рынок в этой нише вернулся к докризисным показателям. Также немаловажную роль сыграл тот факт, что МФО стали больше внимания уделять рекламным компаниям. Можно говорить о преодолении кризиса, возникшего во время пандемии. Капитал лидеров рынка увеличился на 30%. Они стали отклоняться от курса на краткосрочное кредитование и перешли к удлинению сроков. За счет этого отношения с потребителями вышли на новый уровень, считает владелец проектов «Быстроденьги» и «Турбозайм» Андрей Клейменов.

Разговоры об ужесточении политики ЦБ в отношении МФО продолжаются. Проект Основных направлений развития финансового рынка на 2022-2024 годы предполагает усовершенствование системы выдачи микрозаймов в России.