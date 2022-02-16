Россиян хотят освободить от выплаты кредитов

Россиян хотят освободить от выплаты кредитов
Есть риск подсесть на кредитную иглу и оказаться в долговой яме. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Госдуме призвали освободить от всех кредитов бедные слои населения.

Граждан, которые не могут выплачивать долги, хотят освободить от всех обязательств по выплате кредитов. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов.

Партия с начала кризиса призывает провести кредитную амнистию для тех, кто по объективным причинам не может рассчитаться по кредитам, написал в своем Telegram-канале парламентарий.

Кроме того, партия хочет добиться введения запрета на деятельность микрофинансовых организаций. Вместо них предлагается создать государственный банк, в котором можно будет оформить кредит по минимальной ставке.

Ранее представители ЦБ заявляли, что повышение ключевой ставки не исключено и составит, по предварительным прогнозам, 100 базисных пунктов. ВТБ не планирует повышать проценты по ипотеке и кредитной ставке, но если ЦБ поднимет ключевую ставку, то банкирам придется подтягиваться. Заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников предлагает не разводить панику, а дождаться решения совета директоров Центробанка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что до июля ставка по ипотеке может вырасти до 21%.

Госдума долги кредиты


 

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