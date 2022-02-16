Всем работающим россиянам в 2022 году выплатят по 4000 рублей

С 2022 года в России ввели новую денежную выплату, которую смогут получить все официально трудоустроенные граждане. Получить деньги можно за оплату спортивных занятий.

Для российских граждан с этого года доступен новый налоговый вычет — за занятия спортом. Претендовать на получение средств могут все, кто оплатят спортивный курс и заявят его для оформления вычета. Причем учитываются занятия как для взрослых, так и для их детей. Об этом сообщает Primpress.

Государство должно вернуть 13% от общей суммы трат на спорт в течение года. Максимальная сумма, с которой можно вернуть средства за год, составляет 120 тысяч рублей. То есть получить можно до 15 600 рублей.

К примеру, за годовой абонемент в фитнес-клубе стоимостью в 30 000 рублей получится вернуть 3900 рублей.

Для оформления компенсации необходимы документы и подтверждающие покупку чеки. Сделать это можно через работодателя или налоговую службу. При этом организация, где был куплен абонемент, должна относиться к тем, чья основная деятельность связана со спортом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у пенсионеров в РФ отберут все выплаты после проверки ПФР.