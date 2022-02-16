У пенсионеров в РФ отберут все выплаты после проверки ПФР

Без дополнительных выплат могут остаться пожилые россияне со стажем работы в северных регионах. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Без дополнительных выплат могут остаться пожилые россияне со стажем работы в северных регионах. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Российских пенсионеров могут лишить дополнительных выплат к пенсиям после проверки ПФР, предупреждает партнер коллегии «Николаев, Рубин и партнеры» Артем Николаев.

Со слов специалиста, без дополнительных выплат могут остаться пожилые россияне со стажем работы в северных регионах. Однако Пенсионный фонд начисляет эти прибавки только в том случае, если пенсионер все еще живет на севере. При переезде все допвыплаты отменяются. Об этом сообщает Primpress.

Николаев подчеркнул, что пожилые граждане регулярно ходят по судам, пытаясь отстоять свое право на получение доплаты за северный стаж после переезда. Однако они всегда проигрывают, поскольку прибавка отменяется в соответствии с российским законодательством.

Однако у переехавших с севера пенсионеров есть способ сохранить эти доплаты. Юрист посоветовал не регистрироваться по новому месту жительства. В этом случае закон не нарушается.

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