Россияне назвали идеальную сумму для достойной жизни на пенсии

Исследование проводили в российских городах с населением более 500 тысяч человек. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Исследование проводили в российских городах с населением более 500 тысяч человек. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

После выхода на пенсию россияне в среднем хотели бы получать порядка 55,5 тыс. рублей. Об этом заявили участники опроса СберНПФ.

При этом мужчинам в среднем требуется 60 тыс. рублей в месяц, а женщинам — 51 тыс. Россияне до 30 лет желают иметь на пенсии доход в 60 тыс. рублей, а лица старше 60 лет считают, что им хватило бы 33 тыс. для достойной жизни.

Как сообщили «Известия», самые высокие запросы оказались у жителей Москвы ( 83,9 тыс. рублей), Петербурга (77,4 тыс.) и Хабаровска (74,6 тыс.).

В числе основных приоритетов участники опроса выделили качественную медицину, наличие собственной жилплощади и современной бытовой техники.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о нарушении, за которое пенсионеров начнут лишать всех льгот. Речь идет о тех пенсионерах, которые сдают свое жилье в аренду. Им напомнили, что уклонение от уплаты налогов также грозит гражданину привлечением к административной ответственности.