Отоларинголог: пациенты могут навсегда потерять вкус после COVID-19

Отоларинголог: пациенты могут навсегда потерять вкус после COVID-19
Человек может навсегда остаться без вкуса, если у него сильные погрешности в диете. Фото: unsplash

Отоларинголог Владимир Зайцев предупредил, что потерянный после перенесенного коронавируса вкус может до конца не восстановиться.

Врач заявил в беседе с Ura.ru, что такое необратимое последствие COVID-19 называется инверсией вкуса. Человек может навсегда остаться без вкуса, если у него сильные погрешности в диете. Например, если он употребляет большое количество острого, перченого, соленого, кислого, горького, слишком холодной или горячей пищи.

Отоларинголог порекомендовал вести здоровый образ жизни, чтобы восстановить вкусовые ощущения. Нужно больше отдыхать и правильно питаться.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стали известны причины лавинообразного роста числа больных «омикроном».

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