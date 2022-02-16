Стали известны причины лавинообразного роста числа больных «омикроном»

Стало известно, чем вызван лавинообразный рост числа зараженных «омикроном».

По словам специалистов, рост заболеваемости связан с особенностями нового штамма. Согласно последним исследованиям, в среднем инкубационный период «омикрона» вдвое короче того, что был у «дельты». Как правило ему требуется 3-5 дней на «обживание» с момента заражения, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Симптомы «омикрона» во многом имею сходство с ОРВИ — наблюдаются боль в горле, кашель, одышка, утомляемость, повышение температуры тела. Кроме того, они служат как механизмы распространения заболевания. Один заболевший может передать вирус десяткам человек.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.