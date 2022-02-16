Российским пенсионерам выплатят по 33 000 рублей с 1 марта

Уже в марте некоторые пенсионеры в России получат повышенные выплаты. Прибавка к пенсии затронет несколько миллионов граждан. В среднем будут выплачивать по 33 000 рублей.

Об этом пенсионерам сообщил первый заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин. Денежные выплаты в увеличенном размере смогут получить военные пенсионеры и те, кто вышел на заслуженный отдых после работы в различных правоохранительных органах.

Накануне в Госдуме одобрили повышенную индексацию пенсий на 8,6% для таких граждан. Осталось, чтобы проект рассмотрели в Совфеде, а после отправили на подпись президенту.

Пенсионные выплаты таких граждан проиндексируют с 1 января 2022 года. То есть вместе повышенные пенсии придут гражданам вместе с доплатой за январь и февраль.

После индексации средний размер военной пенсии составит 33 000 рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российским пенсионерам дали новую информацию о пенсионной реформе в 2022 году.