Российским пенсионерам выплатят по 33 000 рублей с 1 марта

Российским пенсионерам выплатят по 33 000 рублей с 1 марта
После индексации средний размер военной пенсии составит 33 000 рублей. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Уже в марте некоторые пенсионеры в России получат повышенные выплаты. Прибавка к пенсии затронет несколько миллионов граждан. В среднем будут выплачивать по 33 000 рублей.

Об этом пенсионерам сообщил первый заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин. Денежные выплаты в увеличенном размере смогут получить военные пенсионеры и те, кто вышел на заслуженный отдых после работы в различных правоохранительных органах.

Накануне в Госдуме одобрили повышенную индексацию пенсий на 8,6% для таких граждан. Осталось, чтобы проект рассмотрели в Совфеде, а после отправили на подпись президенту.

Пенсионные выплаты таких граждан проиндексируют с 1 января 2022 года. То есть вместе повышенные пенсии придут гражданам вместе с доплатой за январь и февраль.

После индексации средний размер военной пенсии составит 33 000 рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российским пенсионерам дали новую информацию о пенсионной реформе в 2022 году.

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