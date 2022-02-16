Российским пенсионерам дали новую информацию о пенсионной реформе в 2022 году

Министерство финансов РФ огласило новую информацию о пенсионной реформе, которую планирует провести правительство.

Минфин и Центробанк уже в 2022 году собираются внести в Госдуму законопроект о новой пенсионной реформе, пишет Primpress. По словам министра Антона Силуанова, ведомство и регулятор готовят проект добровольных пенсионных накоплений для граждан. Данную инициативу уже одобрил президент Владимир Путин.

Впервые кабмин заговорил о новой системе пенсионных накоплений еще в 2019 году. Согласно планам, россияне смогут самостоятельно выбирать, каким способом им копить на негосударственную пенсию. При этом такая выплата все равно имела бы поддержку от государства. Тогда в правительстве обещали, что реформу проведут уже в 2022 году, но дальше проекта дело не зашло.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у пенсионеров в РФ отберут все выплаты после проверки ПФР.