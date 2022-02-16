Собаки могут узнать хозяина только по голосу

Собакам нужно было с расстояния понять, где именно спрятался владелец. Фото: pixabay

Собакам нужно было с расстояния понять, где именно спрятался владелец. Фото: pixabay

Венгерские ученые из Университета Этвеша Лоранда доказали, что собаки способны узнавать своего хозяева по одному только голосу, не используя обоняние.

Для проведения эксперимента ученые пригласили три десятка собак и их хозяев в лабораторию. Питомцы должны были найти своего человека за одним из двух укрытий, в то время как за другим находился незнакомец. Оба говорили на отвлеченные темы нейтральным тоном. Собакам нужно было с расстояния понять, где именно спрятался владелец. Исследование опубликовал журнал Animal Cognition.

Животные шли правильно в 82% случаев. Чтобы убедиться, что собаки не используют обоняние для поиска хозяина, ученые в последние этапы исследования включали запись голоса хозяина с той стороны, где прятался незнакомец. Но собаки все равно использовали для ориентира именно голос хозяина, не полагаясь на нюх.

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