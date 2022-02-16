Диетолог Гинзбург назвал насекомых альтернативой мясу

В отдельных уголках мира считается нормой есть пауков, насекомых или даже их личинки. Фото: unsplash

В отдельных уголках мира считается нормой есть пауков, насекомых или даже их личинки. Фото: unsplash

Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что мясо можно заменить употреблением насекомых. В них есть все питательные вещества, в которых нуждается организм человека.

Как передает Ura.ru, у разных народов есть перечень продуктов, которые они могут употреблять без чувства отвращения. Например, ракообразных в России считают деликатесом, но это те же членистоногие, что и насекомые. В отдельных уголках мира считается нормой есть пауков, насекомых или даже их личинки.

«В таком белке довольно мало жира. Может, это делает его более диетическим. Насекомые могут заменить мясо без потерь в диетическом плане», — рассказал диетолог.

По словам Гинзбурга, белок насекомых по качеству такой же, как и белок, к примеру, птицы или рыбы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что диетологи рассказали, что может состарить человека на 10 лет.