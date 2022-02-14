Диетологи рассказали, что может состарить человека на 10 лет

Диетологи рассказали, что может состарить человека на 10 лет. Фото: Pixabay

Диетологи рассказали, что может состарить человека на 10 лет. Фото: Pixabay

Эксперты считают, что есть продукты, которые ускоряют процесс старения и делают человека внешне на десять лет старше.

По мнению специалистов, на старение человека могут повлиять полуфабрикаты. Как отметила диетолог Триста Бест, в них содержатся опасные жиры, рафинированные углеводы, сахар и конечные продукты гликирования. Об этом пишет Eat This Not That!

Отмечается, что последний названный элемент помимо старения организма может привести к заболеваниям сердца, сахарному диабету второго типа, онкологическим заболеваниям и болезни Альцгеймера.

Также процесс старения, по мнению диетолога, ускоряет отсутствие в продукте клетчатки. Для увеличение количества клетчатки в организме специалист посоветовала кушать овсянку на завтрак или добавить фасоль к основному блюду на обед.

Следующая опасность — это сахар, который также отражается на состоянии кожи и всего организма в целом, подчеркнула диетолог Джанет Колман.

Еще одна специалист Кара Ландау посоветовала добавить пребиотки в ежедневный рацион с целью поддержки здоровья кишечника.

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