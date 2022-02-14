Диетологи рассказали, что может состарить человека на 10 лет

Эксперты считают, что есть продукты, которые ускоряют процесс старения и делают человека внешне на десять лет старше.
По мнению специалистов, на старение человека могут повлиять полуфабрикаты. Как отметила диетолог Триста Бест, в них содержатся опасные жиры, рафинированные углеводы, сахар и конечные продукты гликирования. Об этом пишет Eat This Not That!
Отмечается, что последний названный элемент помимо старения организма может привести к заболеваниям сердца, сахарному диабету второго типа, онкологическим заболеваниям и болезни Альцгеймера.
Также процесс старения, по мнению диетолога, ускоряет отсутствие в продукте клетчатки. Для увеличение количества клетчатки в организме специалист посоветовала кушать овсянку на завтрак или добавить фасоль к основному блюду на обед.
Следующая опасность — это сахар, который также отражается на состоянии кожи и всего организма в целом, подчеркнула диетолог Джанет Колман.
Еще одна специалист Кара Ландау посоветовала добавить пребиотки в ежедневный рацион с целью поддержки здоровья кишечника.
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