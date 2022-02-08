Эксперты выявили группу крови, влияющую на потерю памяти по мере старения

Эксперты выявили группу крови, влияющую на потерю памяти по мере старения
Эксперты выявили группу крови, влияющую на потерю памяти по мере старения. Фото: pixabay

У людей с определенной группой крови риск того, что память станет хуже, в несколько раз возрастает. Ученые провели исследование и выяснили, что группа крови AB более, чем на 80% предрасположена к потере памяти в более старшем возрасте.

Группа крови АВ на 82% больше подвержена слабоумию. У людей с такой группой в большинстве случаев существует предрасположенность к развитию когнитивных нарушений. Также на потерю памяти влияет сопутствующие сахарный диабет, повышенное давление и высокий уровень «плохого» холестерина. Об этом пишет «Terrnews.com».

Как утверждает руководитель исследования доктор Мэри Кушман, проведенная экспертами работа рассматривает зависимость группы крови и вероятности когнитивных проблем, однако несколько исследований показывают, что увеличение риска таких нарушений и деменции связано также с другими болезнями и нарушениями, поэтому только группа крови не всегда является решающим фактором.

Кроме того группа крови может быть связана с другими сосудистыми заболеваниями и проблемами с мозгом. В связи с этим ученые рекомендуют людям с АВ воздержаться от чрезмерных нервов и вести здоровый образ жизни. Впрочем, такой совет подходит людям с любой группой крови.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что исследователи предупреждают пожилых граждан о вреде курения и его негативном эффекте, который может проявиться на способностях мозга.

АВ группа крови Россия слабоумие


 

Новости партнеров
Доктор Мясников дал советы по измерению артериального давления
Доктор Мясников дал советы по измерению артериального давления
Скончалась итальянская актриса Моника Витти
Скончалась итальянская актриса Моника Витти
Пассажиры метро в Петербурге заметили женщину в «кошачьей» шубе
Пассажиры метро в Петербурге заметили женщину в «кошачьей» шубе
Зэки не станут убирать снег за подчиненных Беглова
Зэки не станут убирать снег за подчиненных Беглова
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Эксперты выявили группу крови, влияющую на потерю памяти по мере старения
В проект застройки Охтинского мыса включили исторический парк
Власти поручили ЦБ усилить контроль за денежными операциями клиентов
Мокрый снег и гололед ожидают петербуржцев во вторник
«Тишь да гладь»: на дорогах Петербурга утром 8 февраля спокойно и ...
Спикер Госдумы Володин: закон о пожизненном заключении ...
«Скользко и ничего не видно»: утром вторника петербуржцев ...
В разговоре с Макроном Путин упомянул игнорирование вопросов по гарантиям ...