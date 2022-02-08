Эксперты выявили группу крови, влияющую на потерю памяти по мере старения

У людей с определенной группой крови риск того, что память станет хуже, в несколько раз возрастает. Ученые провели исследование и выяснили, что группа крови AB более, чем на 80% предрасположена к потере памяти в более старшем возрасте.

Группа крови АВ на 82% больше подвержена слабоумию. У людей с такой группой в большинстве случаев существует предрасположенность к развитию когнитивных нарушений. Также на потерю памяти влияет сопутствующие сахарный диабет, повышенное давление и высокий уровень «плохого» холестерина. Об этом пишет «Terrnews.com».

Как утверждает руководитель исследования доктор Мэри Кушман, проведенная экспертами работа рассматривает зависимость группы крови и вероятности когнитивных проблем, однако несколько исследований показывают, что увеличение риска таких нарушений и деменции связано также с другими болезнями и нарушениями, поэтому только группа крови не всегда является решающим фактором.

Кроме того группа крови может быть связана с другими сосудистыми заболеваниями и проблемами с мозгом. В связи с этим ученые рекомендуют людям с АВ воздержаться от чрезмерных нервов и вести здоровый образ жизни. Впрочем, такой совет подходит людям с любой группой крови.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что исследователи предупреждают пожилых граждан о вреде курения и его негативном эффекте, который может проявиться на способностях мозга.